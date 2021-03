Os militares da GNR resgataram no domingo uma família perdida na Serra de Aire e Candeeiros, no concelho de Porto de Mós.

De acordo com fonte do Comando Territorial de Leiria, os militares atuaram na sequência de um alerta que dava conta do desaparecimento de um homem e uma mulher de 43 e 36 anos, de duas crianças de 9 e 12 anos e de um cão na serra.

Segundo um comunicado da GNR, a Guarda deslocou-se de imediato para o local e encetou diligências policiais para os localizar.

"No decorrer da ação, e através das coordenadas do telemóvel fornecidas por um dos elementos da família, a GNR conseguiu localizar a família cerca de uma hora e meia depois", sublinha fonte da GNR.

A família, bem como o cão, encontravam-se bem de saúde e sem lesões, manifestando algum nervosismo e sinais de hipotermia, tendo sido posteriormente assistidos pelos Bombeiros Voluntários de Mira Daire.