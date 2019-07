Um homem foi detido e um militar da GNR ficou ferido no domingo na sequência de distúrbios à porta de um estabelecimento comercial no Peso da Régua, distrito de Vila Real, informou esta segunda-feira fonte do comando geral da GNR.

A patrulha foi chamada ao local pouco depois das 20:00 devido aos desacatos que envolveram cerca de 20 pessoas da mesma família e um funcionário da loja, adiantou a mesma fonte.

Quando tentava deter um dos agressores, um militar da GNR ficou com escoriações e teve de receber tratamento no hospital de Vila Real.

O detido será presente a tribunal na segunda-feira, de acordo com a GNR.