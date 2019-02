A Marinha anunciou que instaurou um processo disciplinar a um militar por alegada “importunação sexual” de um candidato ao concurso de praças, nas instalações navais em Alcântara, Lisboa, tendo o caso sido comunicado à Polícia Judiciária Militar (PJM).

Segundo o documento, o candidato, que estava a pernoitar nas instalações devido ao calendário de provas a realizar, descreveu que os atos praticados pelo militar “se revelaram compatíveis com importunação sexual”.

O candidato e o militar identificado foram ouvidos pela PJM nesse mesmo dia ao final da tarde.

A instituição militar explica ainda que disponibilizou, de imediato, apoio psicológico ao candidato.

A Marinha não se revê, nem tolera, este tipo de comportamento”, garante, salientando que “tem estado a colaborar com as autoridades e permanece disponível para cooperar no que for necessário, com vista ao apuramento cabal de todos os factos”.