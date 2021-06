Os técnicos do Ministério da Agricultura estão esta terça-feira a fazer o levantamento dos prejuízos causados pelo granizo e chuva intensa em vinhas e pomares de aldeias de Vila Real, inseridas na região do Douro, segundo foi hoje anunciado.

Ao final da tarde de segunda-feira, e durante vários minutos, caiu granizo com muita intensidade e descrito como sendo do tamanho de "nozes" ou de bolas de "pingue-pongue" no território de Vila Real, acompanhado de chuva intensa.

O mau tempo provocou estragos na agricultura, como em vinhas inseridas na Região Demarcada do Douro, em árvores de fruto e produtos hortícolas, arrastando detritos para as estradas, e há ainda relatos de estragos em carros e até em coberturas de casas e armazéns devido à dimensão das pedras de granizo.

O Ministério da Agricultura disse hoje, em comunicado, que as equipas da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) “já estão no terreno a proceder ao levantamento dos prejuízos causados” e adiantou que, com base no levantamento efetuado, “avaliará as medidas a adotar”.

O comunicado refere ainda que o Ministério da Agricultura “tem vindo a apoiar os prémios dos seguros de colheita, através da medida 6.1.1 – Seguros do PDR2020 e do Programa de Apoio ao Setor do Vinho (PNASV), de modo a reduzir os encargos para o agricultor, permitindo segurar a produção e garantindo uma indemnização em caso de sinistro de origem meteorológica”.

Já este ano, acrescenta, “procedeu a uma revisão do regulamento do seguro de colheitas e da compensação de sinistralidade, aumentando a bonificação atribuída”.

Nas últimas três campanhas (2018, 2019 e 2020), o ministério, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), procedeu ao pagamento de “cerca de 45,7 milhões de euros de apoio aos prémios de seguro contratados no âmbito dos seguros de colheitas”.

A DRAPN, através da Estação de Avisos do Douro, alertou também os produtores para começarem imediatamente a aplicar um tratamento para ajudar a cicatrizar as videiras, nomeadamente adubo foliar com elevada percentagem de cálcio.

Na aldeia de Guiães, na zona sul do concelho de Vila Real, a chuva forte chegou acompanhada de granizo, deixando um cenário nas vinhas de videiras que ficaram “apenas com as varas” e perderam “as folhas e os cachos de uvas que já estavam formados”.

“Tenho quase 50 anos e nunca vi nada assim. A trovoada destruiu tudo. Foi muito grave”, afirmou à Lusa o viticultor e presidente da Associação de Agricultores Corgo e Douro (Corgidouro), Fernando Borges.

Na freguesia vizinha de Abaças, o presidente da junta, Filipe Brigas, disse haver zonas “onde as vindimas estão feitas” e falou numa “catástrofe” que atingiu as aldeias daquela zona do concelho de Vila Real onde a vinha e o vinho são a principal atividade económica.

“Nunca vi assim granizo tão grande na minha vida”, frisou o autarca que também é viticultor.

Após a tempestade de granizo, foram muitos os que partilharam fotografias nas redes sociais, bem como na página de Facebook “Meteo Trás-os-Montes”.