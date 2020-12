Só dois terços das vagas para médicos especialistas foram preenchidas em setembro.

Segundo o jornal Público, dos 950 lugares abertos para médicos recém-especialistas nas áreas hospitalares e de Saúde Pública para o Serviço Nacional de Saúde, só 593 se tornaram contratos efetivos até ao momento. Ou seja, 357 vagas ficaram por preencher.



Na área de Medicina Geral e Familiar, o cenário é um pouco mais animador: só 120 médicos não assinaram contrato, das 435 vagas disponíveis.

Este é o resultado da primeira fase de contratação que, este ano, por causa da pandemia, foi aberta apenas no verão.

No total, das 1385 vagas abertas resultaram apenas 908 contratos efetivos, ou seja, um terço dos lugares ficou por preencher.



Na segunda fase, aberta normalmente mais próxima do final do ano, e com menos médicos a concurso, o Ministério da Saúde abriu 462 vagas, das quais 15 são para Saúde Pública, 140 para Medicina Geral e Familiar e 307 para as áreas hospitalares. Ainda não se sabe quantas serão ocupadas.