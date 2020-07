O Ministério Público suspendeu provisoriamente cinco processos contra Rui Pinto face à colaboração do hacker com as autoridades, avançou o Observador esta quinta-feira.



A cooperação do pirata informático com a Polícia Judiciária já tinha permitido a Rui Pinto deixar a prisão preventiva e a continuação da colaboração com as autoridades foi uma das condições impostas.



Em abril, Rui Pinto aceitou ceder as passwords dos discos rígidos com informações que deram origem à plataforma Football Leaks e às revelações sobre o Luanda leaks.



O pirata informático aguarda pelo início do julgamento numa casa vigiada pela Polícia Judiciária. A primeira sessão está marcada para 4 de setembro.

Rui Pinto, criador do Football Leaks, esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 até 8 de abril deste ano, dia em que foi colocado em prisão domiciliária, mas em habitações disponibilizadas pela Polícia Judiciária, bem como à proibição de aceder à internet e de ter acesso a dispositivos que o permitam, por decisão da juíza de instrução criminal (JIC) Cláudia Pina.

A JIC justificou a decisão, por um lado, com a inversão da postura do arguido, que passou a apresentar “um sentido crítico e uma disponibilidade para colaborar com a justiça” e, por outro, dizendo que as fronteiras se encontravam sujeitas a elevados controles devido à pandemia da Covid-19, razão pela qual entendeu “que se mostrava reduzido o perigo de fuga”.