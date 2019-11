Na sessão desta terça-feira do julgamento da invasão à academia de Alcochete vão ser ouvidas quatro testemunhas: dois militares da GNR do Núcleo de Investigação Criminal de Almada e dois agentes da PSP.

Estas testemunhas, arroladas pelo Ministério Público, irão dar conta de todos os autos feitos pelas autoridades depois do ataque de 15 de maio de 2018.

Na segunda-feira foram ouvidos quatro militares da GNR que admitiram ter muitas dificuldades em aceder às imagens de videovigilância na altura em que chegaram a Alcochete. Os militares descreveram o ambiente confuso em que se encontravam os jogadores do Sporting e afirmaram crer que as dificuldades no acesso às imagens foram causadas por uma vontade de não partilhar as mesmas com a GNR.

O antigo líder da claque do Sporting Juventude Leonina, Fernando Mendes, compareceu na sessão do julgamento de segunda-feira, mas não prestou declarações ao coletivo de juízes.