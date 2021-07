O Ministério Público não pediu a medida coação de prisão preventiva para o empresário Joe Berardo, indiciado por crimes como burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e abuso de confiança, apurou a TVI.

O Ministério Público terá optado pelo pagamento de uma caução por parte do arguido, no âmbito do processo da Caixa Geral de Depósitos.

Esta sexta-feira, vão ser conhecidas as medidas de coação decretadas ao empresário madeirense. O juiz Carlos Alexandre terá de decidir entre uma medida de coação mais leve, o termo de identidade e residência, ou se aplica a mais grave, prisão preventiva.

O empresário Joe Berardo e o advogado André Luiz Gomes estão indiciados por burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsidade informática, falsificação, abuso de confiança e descaminho ou destruição de objetos colocados sob o poder público.