O Ministério Público anunciou esta quarta-feira que acusou 28 arguidos, entre os quais um guarda prisional, por tráfico de droga agravado, detenção de arma proibida, corrupção ativa, branqueamento de capitais, peculato de uso, dano qualificado e de corrupção passiva.

Segundo a Procuradoria Geral Distrital de Lisboa (PGDL), os arguidos estão indiciados de, em 2010, venderem droga, designadamente cocaína e haxixe fazendo do tráfico a sua única fonte de rendimentos, abastecendo-se de cocaína junto de outros arguidos que seguidamente revendiam a terceiros no Bairro da Torre, em Cascais ou na localidade do Zambujeiro, concelho de Cascais.

Os arguidos comunicavam com os fornecedores de produto estupefaciente e consumidores, através dos respetivos telemóveis, os quais utilizavam para combinarem as transações com os fornecedores e com os respetivos clientes, combinando por essa via as entregas do estupefaciente e os pagamentos”, refere o MP.