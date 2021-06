O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) considera que a solução apresentada esta quinta-feira pelo Governo para o Tribunal Central de Instrução Criminal (“Ticão”) é positiva porque transmite imparcialidade do Tribunal ao reforçar o corpo de juízes.

Os principais problemas [do “Ticão”] tinham a ver com a polarização da atenção sobre apenas dois magistrados com personalidades próprias que faziam com que a imparcialidade, que é essencial ao tribunal, ficasse de algum modo colocada em causa", afirmou hoje o presidente do SMMP, Adão Carvalho, à saída de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.