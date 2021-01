A Plataforma de Proteção de Jornalistas, do Conselho da Europa, alertou hoje para o perigo para a liberdade de imprensa que representa a vigilância policial a dois jornalistas portugueses numa investigação do Ministério Público sobre violação do segredo de justiça.

Segundo o alerta difundido pela plataforma, o Ministério Público português colocou em risco a proteção das fontes dos jornalistas e tais atos colocam em risco a liberdade de imprensa.

A plataforma refere que os jornalistas foram colocados sob vigilância policial a pedido da procuradora do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, Andrea Marques, no âmbito de uma investigação sobre fugas de informação/violação do segredo de justiça, relacionadas com o caso de corrupção "e-Toupeira", iniciado em março de 2018 e ligado ao futebol e sublinha que a ordem de vigilância foi emitida sem autorização de um juiz de instrução.

Entretanto, a Federação Europeia de Jornalistas associou-se ao Sindicato dos Jornalistas portugueses na denúncia de violação do sigilo de fontes jornalísticas, tendo em conta a sua "importância para a liberdade de imprensa numa sociedade democrática" e o efeito "potencialmente desencorajador" de ordens visando identificar uma fonte obtida no exercício dessa liberdade.

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, anunciou na quinta-feira que vai averiguar se a atuação de magistradas do DIAP de Lisboa é passível de infração disciplinar no caso em que jornalistas foram vigiados pela PSP.