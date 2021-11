A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu, nesta sexta-feira, que “todos os cenários estão em aberto” no que respeita ao combate à pandemia, não excluindo um novo confinamento, numa altura em que os números da covid-19 continuam a aumentar.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma visita ao Hospital Padre Américo, em Penafiel, Temido apelou à manutenção das regras de segurança e à toma da dose de reforço da vacina contra a covid-19.

A governante afastou, ainda, a hipótese de voltar a chamar o vice-almirante Gouveia e Melo para chefiar o processo de vacinação, uma vez que o país se encontra “numa nova fase” da gestão da pandemia.

Quando há um ano optámos pela criação da task force, sensivelmente em novembro, tínhamos pela frente um cenário de vacinação massiva da população totalmente novo, num tempo que imaginávamos curto. Ainda nem sequer tínhamos vacina”, lembrou.

A ministra sublinha que agora que 85% da população já foi vacinada com as duas doses da vacina contra a covid-19, Portugal já “passou a uma outra fase”, sendo que o processo é agora gerido “por um núcleo de coordenação”, que também conta com militares na sua estrutura.

Temos condições para ter um bom desempenho e garantir que todos aqueles que são elegíveis sejam vacinados”, garantiu a ministra.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais três mortes e 1.751 casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, estão agora internadas 411 pessoas, mais 28 do que na quinta-feira, das quais 65 em unidades de cuidados intensivos, mais uma nas últimas 24 horas.

A incidência de infeções nos últimos 14 dias voltou a subir em Portugal, estando agora nos 134,2 casos por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, passando de 124,8, na quarta-feira, para 133,3 casos por 100 mil habitantes.

O índice de transmissibilidade (Rt) do vírus, por seu turno, passou de 1,12 para 1,15, tanto a nível nacional, como em Portugal continental.