A ministra da Saúde defendeu hoje que não é com populismos, demagogia e desinformação que se combate uma pandemia e aquilo que se segue, que são normalmente “tempos muito difíceis” mesmo após serem superadas as dificuldades sanitárias.

Marta Temido respondia desta forma, em entrevista à agência Lusa, ao aparecimento de movimentos negacionistas da covid-19 que promovem comportamentos contrários aos recomendados pelas autoridades de saúde, incentivando, por exemplo, a não utilização da máscara.

Por isso, defendeu, “a melhor forma de lutar contra esses movimentos é a cidadania de cada um”.

Não é com populismos nem com demagogia, com desinformação que se combate aquilo que vem a seguir a uma pandemia, que normalmente são tempos muito difíceis, mesmo depois de superar as dificuldades sanitárias”, acrescentou.