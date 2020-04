A ministra da Saúde anunciou este domingo, em conferência de imprensa, que a última quarta-feira, dia 15 de abril, foi o dia em que foram feitos mais testes para despistar Covid-19 em Portugal, cerca de 13.300. Marta Temido abordou também a controvérsia das celebrações do 25 de Abril e Dia do Trabalhador, garantindo que serão realizadas conforme as regras de segurança para conter a pandemia.

Desde o dia 1 de março foram feitos 249 mil testes, 32% no mês de março e 68% no mês de abril, "o que demonstra a intensificação dos testes de diagnóstico", sublinhou Marte Temido.

Desde o dia 1 de abril, a média de testes diária foi de cerca de 9800, acrescentou a governante.

Marta Temido deu conta ainda da chegada dos 65 ventiladores comprados à China - de uma encomenda com mais de 500 - e admitiu dificuldades da entrega dos restantes.

Relativamente à linha telefónica do SNS24, a ministra revelou que foram atendidas 7.700 chamadas no último dia.

Marta Temido falou ainda das celebrações do 25 de Abril e do 1.º de Maio, que estão a causar polémica pela intenção de se realizarem cerimónias ou manifestações em tempo de confinamento. A ministra garantiu que o Governo está a trabalhar com a Assembleia da República para definir as regras das celebrações.

Não prescindiremos de o fazer", disse a ministra.

Um gesto imponderado ou uma saída desnecessária podem deitar tudo a perder [relativamente ao controlo da infeção]. Neste momento, em que todos gostaríamos de estar a viver as nossas vidas de outra forma, temos de ser muito ponderados. E não há qualquer contradição entre este dever e a sinalização de determinados dias específicos da nossa vida coletiva, porque a faremos dentro destas regras”, afirmou Marta Temido na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus (covid-19).

De acordo com a ministra, “nestes dias de particular dificuldade, ter boa saúde mental é, também, ter uma boa capacidade de resistir e permanecer no rigoroso cumprimento que de nós se espera, que é o isolamento até que tenhamos estabilidade [no controlo da infeção]”.