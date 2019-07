A estratégia de combate ao incêndio de Vila de Rei que se alastrou a Mação fez estalar o verniz nas relações entre o ministro da Administração Interna e o presidente da câmara de Mação.

Em entrevista à RTP, Eduardo Cabrita criticou a atitude do autarca, que optou por não promover a ativação do plano municipal de emergência e ser "verdadeiramente um comentador televisivo”.

O presidente da Câmara de Mação, vejo com desgosto que aquilo que pensava ser uma perturbação motivada pela tensão da ocorrência que estava a passar-se no seu concelho, optou por não promover a ativação do plano municipal de emergência, não dar qualquer cooperação ao esforço de Proteção Civil e ser verdadeiramente um comentador televisivo, por que seguir a cada briefing, aparecia nas televisões a fazer comentários", afirmou o ministro na estação pública.

Vasco Estrela, em reação à TSF, disse que ficou surpreendido com as declarações do governante e classificou como “indigno” o ataque do ministro ao presidente da câmara de Mação.

Nunca pensei que o ministro vivesse tão mal com opiniões divergentes e que quando confrontado com críticas claras e objetivas e factuais reagisse dessa maneira. Lamento que tenha estado comigo às 15 horas e não tenha tido a coragem de dizer olhos nos olhos aquilo que foi dizer para a televisão. É com muita surpresa que vejo estas declarações", destacou o autarca.

Na resporta às críticas, Vasco Estrela afirmu que foi com "total surpresa" que ouviu as palavras de Eduardo Cabrita.

Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

O incêndio atingiu pelo menos cinco casas neste município.