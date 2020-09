A situação de alerta devido ao risco de incêndio rural vai prolongar-se até domingo e estende-se agora a todo o território continental, tendo em conta as previsões meteorológicas para o fim de semana, anunciou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna.

Ao longo de toda esta semana temos estado em situação de alerta ao risco de incêndio rural e a avaliação feita esta manhã entre a Proteção Civil e o IPMA, [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] leva-nos a apontar para um agravamento do risco ao longo do próximo fim de semana” , disse aos jornalistas Eduardo Cabrita.

A situação de alerta devido ao risco de incêndio em 14 distritos de Portugal continental a norte do rio Tejo, incluindo Portalegre, teve início no passado dia 06 e terminava esta quinta-feira, mas vai prolongar-se até às 23:59 horas de domingo.

Tínhamos as regiões do Norte, Centro, Vale do Tejo e norte alentejano em situação de alerta, correspondente a 14 distritos, iremos alargar essa situação de alerta, durante o fim de semana, a todo o território do continente”, precisou, sublinhando que nos próximos dias as zonas de maior gravidade vão ser o Algarve e o Baixo Alentejo, que vão estar com nível de alerta vermelho da proteção civil.