Um incêndio destruiu hoje por completo uma habitação no concelho de Miranda do Corvo e provocou três desalojados, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a mesma fonte, o incêndio consumiu por completo uma casa na aldeia de Espinho, freguesia de Miranda do Corvo, onde residiam três pessoas, de 46, 50 e 83 anos, que não encontravam na habitação.

Os serviços sociais do município de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, estão já a tratar do alojamento das três pessoas.

O fogo foi combatido pelos bombeiros voluntários de Miranda do Corvo, que mobilizaram para o local 22 operacionais e seis viaturas.

Os bombeiros foram obrigados a estender as mangueiras numa extensão de 600 metros, já que a grande maioria das viaturas não conseguia aceder ao local devido às ruas estreitas da aldeia.