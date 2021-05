Pelas 23:50 de terça-feira, uma aeronave Falcon 50, da Esquadra 504 – “Linces”, com base no Montijo, descolou em direção a Ponta Delgada para realizar o transporte de dois bebés, dos Açores para unidades hospitalares no Continente, explica a Força Aérea em comunicado. Um dos bebés era um recém-nascido e o outro tinha só dois meses.

A bordo da aeronave, para garantir todos os cuidados durante a viagem, seguiu uma equipa de saúde militar composta por um médico e dois enfermeiros.

Esta foi apenas uma das três missões urgentes realizadas pela Força Aérea em menos de 24 horas, entre a noite de terça-feira e a tarde de hoje.

Antes disso, pelas 22.00 o EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – “Pumas”, descolou da Base Aérea N.º 6 para resgatar uma pessoa a necessitar de assistência médica urgente que se encontrava a bordo do navio “Sealand Washington", a cerca de 220 km do Montijo.

E já esta manhã o Falcon 50 foi ativado novamente, explica o comunicado, desta vez para efetuar o transporte de órgãos para transplante, numa missão realizada em território nacional.