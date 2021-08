A modalidade "Casa Aberta" da vacinação contra a covid-19 fica disponível a partir desta terça-feira para utentes que tenham idade igual ou superior aos 30 anos.

De acordo com comunicado da Task-Force, a modalidade fica disponível "para a vacinação de primeiras doses para utentes que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses".

Fonte da equipa que coordena a vacinação contra o novo coronavírus em Portugal adianta ainda que esta modalidade está, desde 19 de julho, condicionada apenas à utilização da vacina da Janssen. Dessa forma, os utentes ter em consideração que esta vacina em Portugal está recomendada para pessoas do sexo masculino com idade igual ou superior a18 anos e para pessoas do sexo feminino com idade igual ou superior a 50 anos.

Pode consultar os horários de funcionamento desta modalidade nos centros de vacinação aqui.



No entanto, a partir desta quarta-feira, existirá um conjunto de cerca de 80 centros de vacinação onde o condicionamento apenas à vacina da Janssen deixará de se aplicar.



Estima-se que nos restantes centros de vacinação a modalidade “Casa Aberta” deixe de estar condicionada apenas à vacina da Janssen durante a próxima semana.