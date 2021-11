Um homem de 56 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente de trator na localidade de Ventozelo, em Mogadouro, no distrito de Bragança, adiantou fonte dos bombeiros locais.

De acordo com a fonte, a vítima circulava com o trator, carregado com azeitona, num caminho agrícola quando tombou para uma berma, acabando por morrer.

No local do acidente, que ocorreu às 14:07, estiveram sete bombeiros, apoiados por duas viaturas e uma equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediado em Macedo de Cavaleiros.

O óbito foi confirmado no local, ressalvou a fonte.