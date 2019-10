/ AM

Um jovem de 17 anos ficou hoje em estado grave na sequência de uma colisão que envolveu um veículo ligeiro e uma moto, na avenida da Boavista, Mazedo e Cortes, em Monção, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte dos Bombeiros Voluntários de Monção, no distrito de Viana do Castelo, o ferido grave é o condutor do motociclo.

Aquela fonte adiantou que “o jovem de 17 anos foi transportado pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo".

São ainda desconhecidas as causas da colisão rodoviária que ocorreu cerca das 08:26 e ao local compareceram quatro operacionais e duas viaturas dos Bombeiros Voluntários e da GNR de Monção.