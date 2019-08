Um homem de 30 anos ficou esta sexta-feira ferido com gravidade num acidente de trabalho, em Mazedo, concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo, ao cair de uma altura de cerca de 2,5 metros, disse a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo informou que o alerta foi dado às 14:27, desconhecendo-se as circunstâncias do acidente e a unidade hospitalar para onde foi transferido o ferido grave.

Ao local, a Quinta dos Lobos, na União de Freguesias de Mazedo e Cortes, compareceram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Monção.

Contactada pela agência Lusa, fonte daquela corporação adiantou que o homem "caiu de um muro, num terreno privado, quando procedia à limpeza de mato".