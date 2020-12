A etnógrafa Mônica Mesquita convive com os pescadores artesanais de Almada há muitos anos. Partilha os seus espaços de vivência familiar, parte com eles nas frágeis embarcações em busca de sustento. Conhece o saber acumulado daqueles homens e a dignidade com que encaram as agruras da vida. Por tudo isso, a investigadora continua a sentir-se chocada com a dura realidade que enfrentam no quotidiano, muitos deles habitando bairros sem água canalizada e saneamento básico há mais de 40 anos – a escassos quilómetros de Lisboa.

Em conjunto com sete comunidades de pescadores artesanais e várias autoridades locais, a equipa de investigação de Mônica Mesquita criou o projeto Smart Fishing, cujo objetivo é desenvolver um modelo de governância focado na Segurança e na Sustentabilidade da pesca local.

Este projeto, que surge num contexto mais vasto do Observatório de Literacia Científica do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), pretende fundir e integrar três diferentes camadas de conhecimento: o saber de experiência feito dos pescadores, o domínio de novas tecnologias por parte dos investigadores e, finalmente, a capacidade dos legisladores em regulamentar a aplicabilidade dos novos produtos que surjam.

Clique e veja o podcast na íntegra: