A GNR identificou um homem de 31 anos que alegadamente confessou ter ateado um incêndio florestal, no concelho de Montalegre, para “assustar familiares” com quem estava “zangado”, disse hoje o Comando Territorial de Vila Real.

A fonte referiu que, no âmbito de uma ação de patrulhamento inserida na Campanha Floresta Segura, elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves visualizaram um foco de incêndio e deslocaram-se de imediato para o local, tendo “detetado nas proximidades a presença suspeita de um indivíduo”.

“Devido à sua rápida intervenção, os elementos do NPA conseguiram controlar e extinguir o incêndio e encetaram diligências policiais tendo em vista identificar o autor do mesmo”, acrescentou a GNR.

Os aguardas abordaram o suspeito que estava próximo do local, “tendo confessado a autoria do incêndio” e, segundo a GNR, “referido que pretendia assustar uns familiares que se encontravam nas proximidades e com os quais estava zangado”.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Montalegre.

De acordo com a Guarda, a ação contou com o apoio de uma equipa de sapadores florestais.

A GNR de Vila Real anunciou na segunda-feira que, entre o dia 18 de março e domingo, identificou nove suspeitos com idades entre os 30 e os 86 anos, identificou ainda uma empresa e deteve uma mulher de 79 anos por incêndio florestal, nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Mondim de Basto, Ribeira

A Guarda referiu, em comunicado, que, após alertas de incêndios florestais e no decorrer de diversas ações de patrulhamento, os militares detiveram a septuagenária por incêndio florestal no dia 24 de março.

Foram ainda, acrescentou, identificados nove suspeitos e uma empresa de gestão de combustíveis, "responsáveis pela queima de sobrantes e pela renovação de pastagens e queimadas, das quais vieram a resultar incêndios florestais".

Em todos os casos, os factos foram remetidos para os respetivos tribunais.

Segundo a GNR, no mesmo período, foram ainda elaborados 16 autos de contraordenação por incumprimento das normas relativas ao uso do fogo.