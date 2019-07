Uma discussão entre dois grupos por causa de um lugar de estacionamento terminou aos tiros, neste sábado, no Monte da Caparica, Almada, sabe a TVI.

Os suspeitos fugiram do local após a chegada da GNR. Um deles encontra-se armado.

Foram disparados quatro tiros. Ninguém foi atingido, mas uma mulher grávida, pertencente a um dos grupos, teve de ser assistida no local, depois de se ter sentido mal.

Os militares da GNR recolheram os invólucros das balas no local do incidente, que ocorreu cerca das 18 horas, mas a investigação vai passar para a alçada da Polícia Judiciária por se tratar de um crime com armas.