A Guarda Nacional Republicana (GNR) impediu no passado sábado a realização de uma festa no Bairro do Asilo, no Monte da Caparica, em Almada, na qual eram esperados centenas de jovens.

Ao que a TVI conseguiu apurar, os militares aperceberam-se que estaria a circular nas redes sociais um cartaz que convidava os jovens a participar numa festa a partir das 18:00 e decidiram enviar patrulhas para o local e impediram que a festa acontecesse. Foram enviadas patrulhas do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) e do destacamento de Almada.

A TVI sabe ainda que não foram registados quaisquer confrontos e que os jovens recolheram tranquilamente as colunas e desmobilizaram.

Recorde-se que este tipo de ajuntamentos está proibido pelo Governo por causa da pandemia de Covid-19.

Graça Freitas tem insistido, nas conferências de imprensa diárias, nos comportamentos de risco dos jovens, precisamente por causa dos ajuntamentos em esplanadas e festas, com especial atenção na região de Lisboa e Vale do Tejo.

António Costa referiu também, numa entrevista ao Jornal das 8 da TVI, que o principal problema tem sido as "covid parties e as festas particulares".