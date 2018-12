A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve cinco homens suspeitos do crime de homicídio qualificado na forma tentada, por terem efetuado vários disparos sobre um familiar, no passado mês de agosto, no Montijo, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado a PJ, os factos ocorreram na madrugada do dia 28 de agosto, na zona do Montijo, no distrito de Setúbal, quando os suspeitos, munidos de armas de fogo, invadiram a propriedade de um seu familiar e efetuaram vários disparos para o interior da residência, onde se encontrava um casal e o filho menor de idade.

De acordo com a PJ, os cinco homens terão atingido o familiar que procuravam, e que era o seu principal alvo, "com vários tiros na cabeça e no tronco, após o que se colocaram em fuga".

Os cinco suspeitos foram detidos durante uma operação policial realizada quarta-feira pela PJ de Setúbal, com a colaboração da Unidade Nacional de Contra Terrorismo, em que foram realizadas duas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém, durante as quais também foram apreendidas cinco armas de fogo e outros elementos probatórios.

Os detidos, de idades compreendidas entre os 31 e os 58 anos, deverão ser ainda hoje presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de eventuais medidas de coação.