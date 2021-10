Juíza não aceita procurações de João Rendeiro para mudar de advogados, por entender que o ex-presidente do BPP, foragido à justiça, não deu uma morada correta no documento.

Assim sendo, o tribunal deu cinco dias à defesa para exibir o documento original, assinado por João Rendeiro - que indique o local onde este se encontra.

Rendeiro indicou a morada da mansão da Quinta Patino, em Alcoitão, onde já se sabe que não está.

A 29 de setembro, um dia depois da TVI noticiar a fuga de Rendeiro, Carlos do Paulo garantiu não saber do paradeiro do seu cliente e defendeu que o antigo homem forte do BPP saiu “em liberdade” do país e é “um homem livre”.

O na altura advogado do ex-banqueiro afirmou que, para sua proteção e a de Rendeiro, podia contactar e falar com o então cliente, mas não tinha de saber onde estava, pois assim teria de informar a justiça sobre a localização.