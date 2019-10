Um Chefe Principal da PSP morreu esta terça-feira nas Oficinas Centrais da PSP, em Carnaxide, na sequência de um acidente de trabalho.

A TVI sabe que o homem, de 58 anos, foi colhido por uma empilhadora.

Esta oficina faz a manutenção e reparação das viaturas da PSP.

Num comunicado enviado às redações, a Polícia de Segurança Pública "lamenta informar que hoje, pelas 14:08, um elemento desta polícia foi vítima de acidente de trabalho, nas Oficinas de Alfragide - Departamento de Logística da Direção Nacional, tendo vindo a falecer no local".

Para o local foram acionados os bombeiros e, posteriormente, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Apesar de todos os esforços médicos e manobras de reanimação, a vítima veio a falecer no local", confirma a nota.

A PSP informa que o acidente foi comunicado a todas as autoridades competentes, designadamente ao Ministério Público (MP) e Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

"A Direção Nacional determinou a presença de uma equipa de investigação criminal para recolha de todas as provas necessárias ao inquérito e, paralelamente, foi ordenada a abertura de uma averiguação interna para determinar as circunstâncias do acidente", esclarece a polícia.

Uma equipa de psicólogos da PSP também foi acionada para apoio no local, bem como aos familiares da vítima.