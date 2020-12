Um homem de 50 anos morreu esta terça-feira em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, na sequência de um acidente que envolveu o trator agrícola que conduzia, disse à Lusa fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR disse desconhecer as causas do acidente.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou ter-se tratado de um despiste.

A mesma fonte do CDOS revelou que o acidente ocorreu cerca das 16:16 no lugar de Padrão, na União das Freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães.

No local estiveram 13 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros de Ponte da Barca, ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez, a Viatura de Emergência Médica (VMER), estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e a GNR.