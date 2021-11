Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado morto no interior da sua habitação no Porto e o caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ), que assumiu a investigação.

Fonte da PSP disse à Lusa que o alerta foi dado ao final da tarde desta sexta-feira para um homem inanimado na sua casa, mas no local as equipas de socorro encontraram o homem já cadáver.

A mesma fonte explicou que o caso passou para a alçada da PJ.

Segundo o JN, a vítima foi encontrada com as mãos amarradas.

O apartamento aparentava ter sido assaltado, porque havia vários móveis remexidos.