Um homem de 76 anos morreu hoje na sequência do despiste de um trator , num lugar da freguesia e concelho de Penamacor, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Já fonte do comando territorial da GNR de Castelo Branco acrescentou que o acidente "deu-se num terreno agrícola" e resultou na morte do condutor do trator.

De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 11:29 e no local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros de Penamacor, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, que tomou conta da ocorrência.