A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte de um homem encontrado hoje de manhã na Estrada Nacional 270, em Loulé, no Algarve, disse à Lusa fonte daquela força.

De acordo com a GNR, o corpo do homem, de 56 anos, de nacionalidade ucraniana, foi encontrado pelas 07:00, na berma da estrada entre a cidade de Loulé e a povoação de Boliqueime, no distrito de Faro.

Segundo a fonte, de acordo com os indícios recolhidos no local, “tudo indica que se tenha tratado de um atropelamento com fuga, apresentando o corpo alguma rigidez, o que leva a supor que a morte tivesse ocorrido há várias horas”.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR está a investigar as circunstâncias em que ocorreu “a morte, se houve atropelamento e o veículo envolvido”.

A GNR indicou que o corpo do homem foi transportado para o Gabinete de Medicina Legal do Hospital de Faro para ser submetido a autópsia.