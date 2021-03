Um homem de 76 anos morreu esta sexta-feira depois de o carro onde seguia ter caído ao mar no cais comercial do Porto de Ponta Delgada, em São Miguel, nos Açores, disse fonte da Autoridade Marítima.

Em declarações à agência Lusa, o capitão do Porto e Comandante da Polícia Marítima de Ponta Delgada, Fernando Horta, explicou que o alerta foi dado "ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) cerca das 07:40" locais (08:40 em Lisboa), dando conta de que “uma viatura teria caído ao mar no cais comercial do Porto de Ponta Delgada”.

De imediato foram ativados meios da Capitania e da Polícia Marítima e da unidade de mergulho dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada", indicou o capitão do porto, acrescentando que o homem de "76 anos, o único ocupante da viatura", viria a ser resgatado "por um mergulhador da empresa que está a realizar obras no porto" da cidade.

O homem foi resgatado e fizeram-se manobras de reanimação no local, sendo posteriormente transportado para o Hospital de Ponta Delgada, onde viria a falecer", disse ainda Fernando Horta.

As causas do acidente "ainda estão por apurar" e, de acordo com o capitão do Porto de Ponta Delgada, está já "a decorrer um inquérito pela Polícia Marítima".

Quanto à viatura, foi removida do fundo do mar cerca das 11:00 locais (12:00 em Lisboa).