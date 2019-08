/ AG com Lusa

O número de mortos em acidentes nas estradas portuguesas totalizou 285 entre 1 de janeiro e 15 de agosto, menos 14 face a igual período de 2018, anunciou esta sexta-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Em comunicado, a ANSR adianta que este ano, até 15 de agosto, houve menos 29 mortos em acidentes rodoviários que em idêntico período de 2017.

A ANSR apela para que todos possam "contribuir para a diminuição da sinistralidade rodoviária e para a manutenção da tendência verificada até ao final da primeira quinzena de agosto".

Este novo balanço vem confirmar a tendência que se verificava no início do mês de agosto. Até então tinham morrido na estrada 257 pessoas, menos 15 que no período homólogo.