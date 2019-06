Uma mulher morreu, em Lisboa, depois de ter passado dois anos a sofrer de violência doméstica. O marido, um homem de 44 anos, foi detido no dia de Santo António, na Penha de França, em Lisboa.

O suspeito da prática reiterada de crime de violência doméstica nos últimos dias, que culminou com a morte da vítima, ficou em prisão preventiva, esclarece o comunicado da PSP.

As agressões por parte do suspeito acontecem, pelo menos, desde 2017, havendo episódios praticados na presença do filho de ambos", acrescenta a nota.