Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi retirada sem vida, esta quinta-feira, do mar da praia do Marreco, na Lavra, em Matosinhos, confirmou fonte do CDOS do Porto à TVI24.

O alerta foi dado à 14:19.

De acordo com a mesma fonte, o corpo foi retirado do mar pela autoridade marítima e desconhecem-se as causas da sua morte.

No local estiveram os bombeiros de Matosinhos/Leça, a VMER e uma mota do INEM e a Autoridade Marítima.