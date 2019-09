Um paraquedista, de 34 anos, morreu esta manhã no exercício multinacional Real Thaw 2019 na Base Aérea N.º 11 em Beja.

De acordo com o comunicado do Exército, o sistema de para-quedas do militar terá falhado.

Durante a execução de um salto de queda livre operacional, o sistema de para-quedas não funcionou devidamente, tendo resultado na queda do nosso Militar dentro do perímetro da Base Aérea N.º 11.".

O documento esclarece ainda que o Exército está a realizar diligências para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

O Exército lamenta o falecimento do Militar tendo apresentado as mais sentidas condolências à Família e tendo sido acionado o apoio psicológico", lê-se no comunicado.

O incidente ocorreu às 09:40 e foi mobilizado para o local uma equipa do INEM.