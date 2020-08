A pintora Teresa Black morreu, aos 90 anos, na quinta-feira, em Lisboa, onde estava hospitalizada, anunciou a Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA).

Segundo a biografia disponibilizada pela SNBA, Teresa Black, nascida em Lisboa em 1930, começou os estudos de pintura com o mestre Domingos Rebelo e os de cerâmica no Atelier Fragoso.

Desde 1952, ano em que se muda para Londres, que começa a expor, tendo estudado na Slade School of Fine Artes, onde foi colega de curso da também portuguesa Paula Rego.

De acordo com os mesmos dados biográficos, em 1970, volta a Portugal e forma, 18 anos depois, o Grupo Pitágoras com os artistas Ló, Garizo do Carmo e Ormond Fannon.

A artista expôs nas galerias Tempo, Grade, Crishop, Ogiva, Forum Picoas, entre outras.

Era associada da Sociedade Nacional de Belas Artes, e sócia honorária desde 2014. Expôs nesse ano em Vila do Conde com a sua amiga Paula Rego, companheira de escola e de curso”, pode ler-se na mensagem assinada pelo presidente da SNBA, João Paulo Queiroz.