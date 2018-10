Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas hoje de manhã, na Trofa, após a queda de um poste de alta tensão na Estrada Nacional 14, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A ocorrência foi registada às 09:54 horas e o acidente ocorreu na Estrada Nacional 14, no concelho da Trofa, no distrito do Porto.

De acordo com fonte do CDOS do Porto, da queda do poste de alta tensão resultou uma vítima mortal e dois feridos ligeiros.

No local estão elementos dos Bombeiros da Trofa, Polícia Municipal e Proteção Civil Municipal, GNR e INEM, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Médio Ave e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso.