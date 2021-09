A mortalidade aumentou em agosto de 2021 face ao número registado no mesmo período de 2020. Em agosto de 2021, o número de mortes foi de 9.157, mais 361 que no mês anterior.

A informação foi esta sexta-feira avançada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de mais 194 mortos que em agosto de 2020, o correspondente a mais 2,2%.

O número de mortos devido à covid-19 foi 388, mais 120 comparativamente ao mês anterior. Em comparação com o mês de agosto de 2020, registaram-se mais 301 mortes devido à pandemia.

Nascimentos

Em julho de 2021, registou-se uma redução dos nascimentos em cerca de 10,5%, quando comparado com o mesmo período de 2020: nasceram 6.654 crianças.

Casamentos

Este ano, em julho celebraram-se cerca de 4 200 casamentos, mais 2,1 vezes que o número de cerimónias que no mesmo mês do ano passado (2.163). De janeiro a julho, registaram-se mais 4.666 casamentos que no mesmo período de 2020 e 3.976 a menos que no mesmo período de 2019.