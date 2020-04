Os Açores registaram esta quarta-feira a primeira morte associada à Covid-19, um doente internado que terá sido infetado por profissionais de saúde, anunciou a Autoridade de Saúde Regional.

Em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, o responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes, adiantou que o doente tinha "cerca de 90 anos" e "morbilidades associadas".

O homem tinha sido admitido "em meados de março" no Hospital do Divino Espirito Santo, tendo ficado internado na medicina interna, "onde terá sido infetado, entretanto, por via do contacto com profissionais de saúde" ligados à cadeia de transmissão identificada no concelho da Povoação.

Durante o internamento teve um agravamento do seu estado na sequência do motivo de admissão, não propriamente com a infeção do novo coronavírus", explicou.