A morte do piloto português Paulo Gonçalves elevou para 25 o número de fatalidades no Dakar. Esta é a primeira fatalidade na prova em cinco anos. Além dos concorrentes houve ainda outras mortes, como de assistentes técnicos.

1979 - A primeira edição trouxe logo uma morte ao Dakar. No ano de estreia, o piloto francês Patrice Dodin perdeu a vida depois de ter batido com a cabeça numa rocha, perto da cidade de Agadés, no Níger. Estava ao volante de uma mota Yamaha XT 500. Ainda foi levado para um hospital em Paris, onde não resistiu aos ferimentos.

1982 - A 7 de janeiro, o piloto holandês Bert Oosterhuis, de 41 anos, morreu na sequência de um acidente de mota perto de Ecker, na Argélia. Conduzia uma Yamaha XT 570.

1983 - Jean-Noël Pineau cumpria a sua quarta edição da prova quando foi colhido por um veículo militar em Ouagadougou, capital do atual Burkina Faso. Naquele 14 de janeiro estava ao volante de uma mota Yamaha XT 550.

1986 - No segundo dia do ano, um carro colidiu com a mota Honda XR 500 do piloto japonês Yasuo Kaneko, de 41 anos. A prova ainda não tinha saído dos arredores de Paris, onde tinha começado. Apenas 12 dias depois, perto do fim da prova, o italiano Giampaolo Marinoni caiu da sua mota Cagiva Elefant 650 a 40 quilómetros de completar a última etapa, em Dakar, no Senegal. Acabou por prosseguir o percurso e terminar a prova em 13º lugar, sem ter dado conta da gravidade dos ferimentos provocados pela queda. Acabaria por morrer no hospital devido a graves lesões no fígado 48 horas depois. No mesmo ano, o fundador do então "Paris-Dakar" morreu na sequência da queda de um helicóptero, no Mali. A queda do aparelho provocou a morte a mais quatro pessoas.

1988 - A 10ª edição da prova fica na história como a mais mortífera até ao momento. Kees van Loevezijn morreu depois de um aparatoso acidente em Djado, no Níger. O holandês era um dos ocupantes de um camião que embateu numa duna de areia a cerca de 180 quilómetros por hora. O engenheiro fazia parte da equipa que conduzia um DAF FAV3600. No mesmo dia, o co-piloto francês Patrick Canado morreu de forma instantânea depois de o seu Range Rover ter colidido com um carro de uma equipa italiana. René Boubet ia ao volante e ficou gravemente ferido. Oito dias mais tarde, e ao volante de uma BMW R 100 GS, o piloto francês Jean-Claude Huger caiu e bateu com a cabeça numa rocha, entrando em coma. Foi transportado para Paris, mas acabou por morrer dois dias depois. Era conhecido por ser um dos seguranças oficiais do presidente da república francês François Miterrand durante as suas deslocações.

1991 - No dia 13 de janeiro, o piloto francês Charles Cabannes morreu durante uma troca de tiros entre o exército do Mali e rebeldes da tribo Touareg. Conduzia um carro de apoio à equipa da Citroen e foi atingido em Kadeouane, no Mali. No mesmo ano, mas já noutra edição, os pilotos de assistência Jean-Marie Sounillac e Laurent Le Bourgeois morrem depois de um despiste seguido de capotamento, em Sabha, na Líbia, a 27 de dezembro.

1992 - Ainda na mesma edição, mas a 7 de janeiro, o vencedor do "Paris-Dakar de 1989, Gilles Lalay, morre depois de a sua mota Yamaha-Byrd YZE750T chocar contra um veículo de assistência médica.

1994 - O motard belga Michel Sansen morre a 4 de janeiro na sequência de uma queda, com uma mota BMW, sobre uma pista de areia, em Nouakchott, Mauritânia. Tinha 59 anos.

1996 - No dia 3 de janeiro, o piloto francês Laurent Gueguen morre depois de o seu camião Mercedes-Benz ter atingido uma mina abandonada, em Forum El Hassam, Marrocos. Os outros ocupantes do veículo acabaram por se conseguir salvar.

1997 - No seu ano de estreia, o piloto francês Jean-Pierre Leduc morreu depois de cair da sua mota KTM, em Tambacounda, Senegal. Foi no dia 5 de janeiro.

2002 - A 8 de janeiro, o preparador de veículos da equipa da Toyota, Daniel Vergnes, morre num capotamento no meio do deserto. Estava a caminho da meta da 11ª etapa, perto de Aleg, Mauritânia.

2003 - No meio do deserto da Líbia, o co-piloto francês Bruno Cauvy morreu na sequência de um despiste a alta velocidade, a bordo de um Toyota Land Cruiser. Os meios de socorro colocaram um helicóptero no local, mas só conseguiram salvar o piloto. Aconteceu a 11 de janeiro.

2005 - A 6 de janeiro, o piloto espanhol José Manuel Pérez não resistiu a graves ferimentos provocados por uma queda com a mota KTM 660R na Mauritânia. Seria visto por vários médicos, mas a múltipla falha de órgãos acabou por ser fatal. Cinco dias depois, o antigo vencedor do Dakar, em 2001 e 2002, Fabrizio Meoni morre depois de uma paragem cardíaca no deserto da Mauritânia. O piloto italiano tinha caído horas antes da sua mota KTM 660R.

2006 - A substituir o lesionado Jordi Duran, Andy Caldecott morreu ao volante de uma mota KTM 660R depois de uma queda durante uma etapa na Mauritânia, 9 de janeiro.

2007 - Exatamente um ano depois, o sul-africano Elmer Symons morre depois de um acidente com uma mota do mesmo modelo das anteriores quatro. Apesar da prontidão no socorro, não foi possível salvar a vida do piloto. Estava a meio de uma etapa em Marrocos. Onze dias depois, o francês Éric Aubijoux morre a 15 quilómetros do fim da prova, em Dakar, Senegal. Aos 42 anos, acabou por ser vítima de uma paragem cardíaca ao volante da mota Yamaha 450WRF.

2009 - A passagem da prova para a América do Sul acabou por levar o Dakar para a Argentina e Chile. A primeira morte na nova localização, ocorreu em Cuchillo Cò, na Argentina. O francês Pascal Terry foi encontrado morto dois dias depois de ter sido dado como desaparecido. O estreante, que estava ao volante de uma mota Yamaha 450WRF, sentiu-se mal no meio do deserto, acabando por abandonar o veículo, que foi encontrado intacto.

2012 - No primeiro dia do ano, que coincidiu com o primeiro dia de prova, o piloto argentino Jorge Andrés Martínez Boero morreu em Mar del Plata, Argentina, depois de uma queda que ocorreu a dois quilómetros da meta. Conduzia uma mota Beta RR 450 Modele 2011.

2013 - A 11 de janeiro, o francês Thomas Bourgin morreu depois de a sua mota KTM ter colidido com um veículo da polícia chilena, na cordilheira dos Andes, no Chile.

2014 - O belga Eric Palante foi encontrado morto no norte da Argentina, depois de ter sofrido uma queda de uma mota. O piloto morreu no dia 10 de janeiro.

2015 - Também na Argentina, e a bordo de uma mota KTM, o piloto polaco Michał Hernik morreu durante a terceira etapa. Uma autópsia realizada posteriormente acabou por apontar hipotermia como a causa da morte.

2020 - O piloto português Paulo Gonçalves é o 25º concorrente a morrer durante a prova do Dakar. Conduzia uma mota Hero quando terá sofrido um acidente, acabando por morrer na sequência de uma paragem cardíaca no deserto da Arábia Saudita.