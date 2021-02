Um homem foi constituído arguido por suspeitas de ter morto um cão e atirado o seu corpo ao rio Arade, em Lagoa, com dois tijolos amarrados ao pescoço do animal, provocando a morte do animal. O alerta para o crime foi dado esta a terça-feira, dia 2 de fevereiro.

O animal era um cão da raça bull terrier e estaria dentro de um saco de plástico preto.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o animal não tinha qualquer chip ou registo de identificação. As autoridades acabaram por proceder à identificação do suspeito através de várias diligências junto de clínicas veterinárias locais, que acabaram por fornecer informação relevante para o caso.

O suspeito, de nacionalidade portuguesa, foi constituído arguido pela prática do crime de maus tratos a animais. O caso vai ser entregue ao Ministério Público.