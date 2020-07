Um homem foi baleado mortalmente este sábado, em Moscavide, no concelho de Loures.

O alerta foi dado pelas 14:00.

O crime aconteceu na avenida de Moscavide e o óbito foi declarado no local.

Quando a Polícia de Segurança Pública chegou ao local encontrou “um homem que tinha sido baleado em várias zonas do corpo por outro homem”.

A TVI sabe que o suspeito dos disparos foi intercetado e detido e que se trata de um homem com idade entre os 60 e os 70 anos. As autoridades apreenderam a arma de fogo do suspeito.

A ocorrência mobilizou “dezenas de polícias”, inclusive devido à necessidade de interromper o trânsito na avenida.

A vítima é um homem de raça negra e as autoridades suspeitam que o crime tenha contornos racistas.

Por se tratar de um crime de homicídio, foi acionada a Polícia Judiciária.