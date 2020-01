Um homem de 65 anos morreu esta sexta-feira atropelado por um veículo pesado de mercadorias na Estrada Nacional 1 (EN1) na Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Além da vítima mortal, o atropelamento rodoviário fez um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

O alerta para o atropelamento rodoviário na EN1 foi dado pelas 14:45, mobilizando os Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira, num total de 20 operacionais e oito veículos de operações de socorro.

Sem informação sobre as circunstâncias do acidente, nomeadamente se foi numa zona de passagem de peões, o CDOS de Lisboa indicou que a GNR está a investigar as causas do atropelamento rodoviário.

Contudo, fonte da GNR do Comando Territorial de Lisboa avançou à Lusa que o atropelamento ocorreu fora de uma passadeira, ao quilómetro 27.7 da EN1, no sentido Sul-Norte, estando o trânsito a circular alternadamente apenas numa via.