Um atropelamento rodoviário que ocorreu na noite de segunda-feira em Vila do Conde causou uma vítima mortal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Recebemos o alerta às 20:26 para um atropelamento rodoviário que ocorreu na rua do Mirante, em Mosteiró, Vila do Conde. Esteve envolvido no atropelamento um veículo ligeiro, causando uma vítima mortal”, disse fonte do CDOS, sem revelar informações sobre a vítima.

Segunda a mesma fonte, o óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital Pedro Hispano.

Deslocaram para o local da ocorrência dez operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Vila do Conde, Cruz Vermelha, INEM e GNR.