Um homem morreu esta quarta-feira após ter caído do telhado das instalações de uma fábrica em Carvalhosa, no concelho de Paços de Ferreira (Porto), quando realizava trabalhos de limpeza, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a corporação de Paços de Ferreira, a ocorrência foi registada às 14:50 e a vítima tinha 63 anos.

O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.

A GNR esteve no local da ocorrência.