Um homem de 71 anos morreu este sábado na sequência de uma colisão entre o motociclo que conduzia e um automóvel, na Estrada Municipal (EM) 554, no concelho de Sines, distrito de Setúbal, disse fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o óbito foi declarado no local e que o homem era o único ocupante da moto.

O acidente, de acordo com o CDOS, ocorreu na EM 554, entre Morgavel e Porto Covo.

O corpo do homem, que foi a única vítima do acidente, foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

Segundo o CDOS, o alerta foi dado às 09:56, tendo estado envolvidos nas operações de socorro nove operacionais, apoiados por quatro veículos, dos bombeiros de Sines e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do HLA, além da GNR.