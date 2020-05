O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 948, de acordo com o boletim desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

São mais 20 óbitos nas últimas 24 horas, número abaixo do registado no dia anterior (25).

O número de infetados subiu para 24.322, mais 295 que na véspera e bastante acima dos 163 da véspera.

Pelo menos 3.563 pessoas aguardam resultados de testes e mais de 29.000 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

No que respeita aos doentes hospitalizados, são agora 936, menos 59 que na segunda-feira. Também há menos quatro doentes internados nos cuidados intensivos (são 172).

Há, ainda, mais 32 doentes recuperados, elevando o total paras 1.389.

A região Norte continua a ser a mais afetada pela doença, com 546 óbitos e 14.702 casos positivos. Segue-se Lisboa (185/5.593), o Centro (194/3.289), Algarve (12/330), Alentejo (1/201), Açores (10/121) e Madeira (0/86).

A maioria das mortes - 641 - ocorreu em doentes com mais de 80 anos. A segunda faixa etária com maior número de óbitos - 187 - é a dos 70-79 anos.

No total já morreram mais mulheres (479) que homens (469). O número de doentes infetados do sexo feminino é, igualmente, superior: 14.222 contra 9.805 no masculino.

